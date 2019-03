舊金山Glen Park網球場大小土地標價185萬出售（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Glen Park社區有一塊面積如同網球場大小的土地,標價185萬出售。

這個面積約4,000呎的地皮位於Thor Avenue 80號,目前被龍舌蘭植物覆蓋。

代售這塊土地的地產經紀表示,賣主已向市府建築部門遞交建屋計劃,打算建一棟4房5個半浴室的大房屋,而且地理位置好,步行到Glen Park捷運站只需幾分鐘,而且走一兩個街口,就有食品雜貨店、多個餐廳及咖啡廳。

這塊有如一個網球場大的土地雖然標價185萬,但是到底值不值可能要因人而異,因為建一棟全新房屋非常花時間。

據建築商透露,僅等待市府審批建房計劃,一般就要18個月,而且建築費也十分昂貴,平均每平方呎收費300到600元不等。

如果這塊地建一棟3,000平方呎房屋,費用約在90至180萬之間,這還不包括申請安裝水電和煤氣管道等其它基礎設施的費用,最少也要15至17萬元。

另一個受關注的問題是,如果這棟房屋建好,也可能帶動週圍房價繼續攀升,今年2月,在這塊地附近一棟3,400平方呎的房屋,售價是410萬元。

