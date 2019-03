舊金山中央地鐵工程或再延遲半年才完工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

造價16億元的舊金山中央地鐵工程可能又再延遲完工多半年,原因是什麼?商戶有什麼反應呢?

根據舊金山觀察家報報導,負責監察中央地鐵工程的獨立承建商,本月初向聯邦政府提交的一份報告顯示,交通局與工程主要承建商Tutor Perini之間有合約糾紛。

如果雙方在今年第一季仍未能達成共識,中央地鐵工程的完工日期,可能由原定的今年12月,推遲至2020年5月或者更遲。

報告指承建商在2月時曾經到場視察工程,但發現華埠車站裡只有約30名工人做有限度的施工,相信Tutor Perini未必能跟上原定的進度,認為承建商以”有限度工作”來向交通局施壓。

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”每次開會,我們差不多每個月都開會,但沒有任何一個消息告訴我們會延期,因為他們的延期,我們是很著緊的,華埠所有的商戶都期望,盼望如果地鐵工程完成,希望生意有恢復。”

承建商曾經用錯誤的物料鋪設路軌,令完工日期由原本的2018年12月,延遲足足一年到今年年底,不過很有可能這不是最終日期。

交通局發言人回應指,雖然按照原定的完工時間表存在一定的風險,但局方的完工目標仍然定在2019年12月。

局方指,越接近完工,預計實際完工時間會有波動,但局方會”見招拆招”,一有問題會立即解決,希望最終完工日期與預定的日子不會差太遠。

謝小姐的燒臘店非常接近施工地點,她最初接手店舖,是因為看準完工之後的商機,以為捱過原本施工的兩年,生意會大大改善。

謝小姐說:”2018年完工,我蝕兩年後,我就可以自己做生意,但你現在18年又不行,19年又未必行,我怎樣捱,店舖又小。”

華埠糕餅店東主陳永興(Henry Chen)說:”再遲半年?真的不可想像,你看看今年之內有多少間店舖結業,(記者:你這幾年捱得辛苦嗎?)我這幾年捱得很辛苦,我曾經考慮要立即結業。”

交通局早前因為Tutor Perini工程進度不符預期,而且經常改動設計,終止了一份雙方關於舖設路軌運作系統,及列車控制系統的合約,令Tutor Perini損失約1,800萬,Tutor Perini並沒有回覆查詢。

