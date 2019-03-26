舊金山中央地鐵工程或再延遲半年才完工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

造價16億元的舊金山中央地鐵工程可能又再延遲完工多半年，原因是什麼？商戶有什麼反應呢？

根據舊金山觀察家報報導，負責監察中央地鐵工程的獨立承建商，本月初向聯邦政府提交的一份報告顯示，交通局與工程主要承建商Tutor Perini之間有合約糾紛。

如果雙方在今年第一季仍未能達成共識，中央地鐵工程的完工日期，可能由原定的今年12月，推遲至2020年5月或者更遲。

報告指承建商在2月時曾經到場視察工程，但發現華埠車站裡只有約30名工人做有限度的施工，相信Tutor Perini未必能跟上原定的進度，認為承建商以”有限度工作”來向交通局施壓。

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”每次開會，我們差不多每個月都開會，但沒有任何一個消息告訴我們會延期，因為他們的延期，我們是很著緊的，華埠所有的商戶都期望，盼望如果地鐵工程完成，希望生意有恢復。”

承建商曾經用錯誤的物料鋪設路軌，令完工日期由原本的2018年12月，延遲足足一年到今年年底，不過很有可能這不是最終日期。

交通局發言人回應指，雖然按照原定的完工時間表存在一定的風險，但局方的完工目標仍然定在2019年12月。

局方指，越接近完工，預計實際完工時間會有波動，但局方會”見招拆招”，一有問題會立即解決，希望最終完工日期與預定的日子不會差太遠。

謝小姐的燒臘店非常接近施工地點，她最初接手店舖，是因為看準完工之後的商機，以為捱過原本施工的兩年，生意會大大改善。

謝小姐說：”2018年完工，我蝕兩年後，我就可以自己做生意，但你現在18年又不行，19年又未必行，我怎樣捱，店舖又小。”

華埠糕餅店東主陳永興（Henry Chen）說：”再遲半年？真的不可想像，你看看今年之內有多少間店舖結業，（記者：你這幾年捱得辛苦嗎？）我這幾年捱得很辛苦，我曾經考慮要立即結業。”

交通局早前因為Tutor Perini工程進度不符預期，而且經常改動設計，終止了一份雙方關於舖設路軌運作系統，及列車控制系統的合約，令Tutor Perini損失約1,800萬，Tutor Perini並沒有回覆查詢。

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