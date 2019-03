聖地牙哥動物園兩隻大熊貓將返回中國

【KTSF】

南加州聖地牙哥動物園最後兩隻大熊貓將準備啟程返回中國。

聖地牙哥動物園管理當局週一發聲明表示,動物園的兩隻明星大熊貓,27歲的”白雲”,以及她6歲的兒子”小禮物”,將計劃啟程返回中國,因為園方和中國多年的協議已經結束。

動物園預計在4月27日前仍會讓遊客觀看大熊貓,動物公園方面計劃在未來幾個月派人前往中國,和熊貓項目的負責人再度協商。

聖地牙哥動物園自1996年來就有大熊貓常駐,而聖地牙哥首次有大熊貓到訪是在1987年,當時只是短暫停留200日,卻吸引超過200萬遊客到訪。

而除了聖地牙哥動物園外,目前在首都華盛頓的Smithsonian’s國家動物園、亞特蘭大動物園,以及孟菲斯動物園仍可以看到大熊貓。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。