美劇演員涉自編自導襲擊案 控方突撤銷控罪

被指自編自導自演襲擊案的美國電視劇”Empire”演員Jussie Smollett,週二獲縣檢察處撤銷所有控罪,縣檢察處沒透露原因。Smollett早前報稱在芝加哥遭到襲擊,涉及種族及同性戀歧視,之後芝加哥警局指稱,整宗事故是由他自編自導自演出來,並向他起訴報假案等罪。

Cook縣檢察處突然撤銷Smollett的所有控罪,但沒有交待原因,這項決定遭到芝加哥市長與警察局長的抨擊。

消息公布後,Smollett在庭外向記者表示,由事發第一天開始,他一直說出真相,他感謝伊利諾伊州嘗試做出正確的事。

Smollett一共被起訴16項重罪,包括向警方報假案,他報稱在1月29日凌晨2時左右,在芝加哥市中心遭到兩名男子襲擊,其中一人疑似白人,並對他喝罵涉及種族及同性戀歧視的言論,Smollett本身是非裔,也是同性戀者。

不過警方卻稱,他向兩名男子支付3,500元,自編自導自演這場襲擊案,目的是想增加知名度及加片酬。

Smollett被捕後交保一萬元外出候審,市府將會保留這筆保釋金。

