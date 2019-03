灣區多市4月起加銷售稅 紅木城3個月兩次加稅（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

4月1號起,灣區不少城市的銷售稅率將會上升,其中紅木城的銷售稅,即將於3個月內由8.75%升至9.75%。

加州稅收管理局在網站發布的消息指出,下週一4月1號開始,加州多個城市的銷售稅率將會上升,在灣區,東灣Alameda市的銷售稅率從目前9.25%上升至9.75%,Antioch銷售稅率由8.75%上調至9.25%,Martinez銷售稅率從8.75%上升至9.25%。

南灣Los Gatos由9%增加到9.125%,Sonoma縣不少城市的銷售稅也上調,其中Santa Rosa市的銷售稅率,由8.625%上升至9%,中半島紅木城由8.75%增加至9.25%。

銷售稅率上升的原因是,各地選民通過了選舉提案提高銷售稅,以集資改善市政或交通。

例如,中半島San Mateo縣選民去年11月通過W提案,同意提高全縣的銷售稅率半個百分點,用來集資改善縣內的交通運輸。

所以今年7月1號開始,San Mateo所有城市的銷售稅率將會上升0.5個百分點,也就是說紅木城即將在3個月內提高兩次銷售稅率。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。