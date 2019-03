Lyft司機舊金山示威 要求公司提供公平待遇（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

數十名Lyft網的司機週一趁Lyft公司的行政人員在舊金山一間酒店開會,他們就在門外示威,希望公司能為司機提供公平的待遇。

約60名網的Lyft司機在金融區一間酒店外示威,Omar擔任Uber及Lyft司機已經6年,因應司機開車的哩數及時間來計薪金,他希望舊金山的Lyft應該效法紐約,至少為他們提供最低工資。

Omar說:”司機要自己付車保、供車,有車禍自己負責,我們負責所有支出,但公司拿走七成收入,三成給司機,這不公平。”

兩星期前,一個網的司機在舊金山的101公路上開車,懷疑被一架逆線行駛的汽車撞倒死亡,Omar表示,他認識死者,網的公司事後一分錢都沒有給,他認為,網的公司要為司機提供醫保。

此外,有司機認為,Lyft從來沒有與司機溝通,一有乘客投訴司機開車太快,在沒有問過司機的情況下,就會突然取消司機的帳戶,不再容許司機開車賺錢,對司機不公平。

Lyft發聲明指,公司有司機諮詢委員會去與司機溝通,而Lyft一直有為司機提升待遇,包括加上小費選項,提供以可負擔價格租用車輛的機會等。

