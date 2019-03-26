Lyft司機舊金山示威 要求公司提供公平待遇（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

數十名Lyft網的司機週一趁Lyft公司的行政人員在舊金山一間酒店開會，他們就在門外示威，希望公司能為司機提供公平的待遇。

約60名網的Lyft司機在金融區一間酒店外示威，Omar擔任Uber及Lyft司機已經6年，因應司機開車的哩數及時間來計薪金，他希望舊金山的Lyft應該效法紐約，至少為他們提供最低工資。

Omar說：”司機要自己付車保、供車，有車禍自己負責，我們負責所有支出，但公司拿走七成收入，三成給司機，這不公平。”

兩星期前，一個網的司機在舊金山的101公路上開車，懷疑被一架逆線行駛的汽車撞倒死亡，Omar表示，他認識死者，網的公司事後一分錢都沒有給，他認為，網的公司要為司機提供醫保。

此外，有司機認為，Lyft從來沒有與司機溝通，一有乘客投訴司機開車太快，在沒有問過司機的情況下，就會突然取消司機的帳戶，不再容許司機開車賺錢，對司機不公平。

Lyft發聲明指，公司有司機諮詢委員會去與司機溝通，而Lyft一直有為司機提升待遇，包括加上小費選項，提供以可負擔價格租用車輛的機會等。

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