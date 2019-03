獅子航空空難機師據報僅得40秒阻墜機

【i-CABLE】

波音737 MAX 8客機的防止失速系統,懷疑是導致兩宗空難的原因。《紐約時報》報道,在模擬印尼獅子航空空難的測試中,發現機師只有約40秒時間應變,假如不熟悉系統運作,會來不及應對。

印尼獅子航空空難,波音737 MAX 8客機的防止失速系統是調查焦點所在。

美國《紐約時報》報道,波音上週邀請5間航空公司的機師進行與獅航空難出現類似情況的模擬測試,模擬客機的感應器故障,啟動防止失速系統,強制將機頭向下。

這情況下,機師可以按左邊一個按鈕,令機頭回復正常位置。不過如果要關閉系統,機師就要再按另外兩個按鈕,模擬測試的機師因為事先知道系統會啟動及清楚運作,成功按照程序關閉系統。

但獅航空難中,兩名機師只持續按左邊按鈕20多次,結果防止失速系統不斷重啟,客機最終失控墮海。

參與模擬測試的人士表示,在現有設計下,防止失速系統每次控制機頭向下,持續10秒,其後暫停5秒。

對比獅航空難的情況,機頭三次向下已足以令客機失控,即機師只有約40秒應變。據報波音將會升級系統軟件,讀取兩個感應器的數據作比對,和限制系統啟動的次數,方便機師控制客機。

隨著波音737 MAX客機停飛,美國西南航空安排旗下34架無載客的同型號客機,轉移到洛杉磯附近的基地停放。

