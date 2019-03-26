獅子航空空難機師據報僅得40秒阻墜機

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波音737 MAX 8客機的防止失速系統，懷疑是導致兩宗空難的原因。《紐約時報》報道，在模擬印尼獅子航空空難的測試中，發現機師只有約40秒時間應變，假如不熟悉系統運作，會來不及應對。

印尼獅子航空空難，波音737 MAX 8客機的防止失速系統是調查焦點所在。

美國《紐約時報》報道，波音上週邀請５間航空公司的機師進行與獅航空難出現類似情況的模擬測試，模擬客機的感應器故障，啟動防止失速系統，強制將機頭向下。

這情況下，機師可以按左邊一個按鈕，令機頭回復正常位置。不過如果要關閉系統，機師就要再按另外兩個按鈕，模擬測試的機師因為事先知道系統會啟動及清楚運作，成功按照程序關閉系統。

但獅航空難中，兩名機師只持續按左邊按鈕20多次，結果防止失速系統不斷重啟，客機最終失控墮海。

參與模擬測試的人士表示，在現有設計下，防止失速系統每次控制機頭向下，持續10秒，其後暫停5秒。

對比獅航空難的情況，機頭三次向下已足以令客機失控，即機師只有約40秒應變。據報波音將會升級系統軟件，讀取兩個感應器的數據作比對，和限制系統啟動的次數，方便機師控制客機。

隨著波音737 MAX客機停飛，美國西南航空安排旗下34架無載客的同型號客機，轉移到洛杉磯附近的基地停放。

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