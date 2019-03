【KTSF】

美國國防部向國會表示,已通過調動十億元經費在美墨邊界動工興建新的邊界圍牆,民主黨國會議員立即強烈反彈,指稱這項決定完全不負責任,並威脅要收回國防部未來調動經費的權力。

署理國防部長Patrick Shanahan週二出席眾議院軍事委員會舉行的聽證會,他在會上表示,款項將用於興建57哩長的邊界圍欄等項目,他強調,調動這筆軍費不會危及美軍的備戰能力。

國防部要調動經費到其他項目,按照慣例需事先徵詢國會同意,但這次國防部卻沒有這樣做,有民主黨人威脅要收回國防部未來調動經費的權力。

