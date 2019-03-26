舊金山業主如要改動前後院景觀是否需要申請許可（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

知名僑領方李邦琴的摩登原始屋，因為後院的恐龍雕塑，以及景觀的改變未申請許可，被市府告上法庭，事件受到許多屋主關注，究竟哪些景觀改動需要申請許可？答案是每個城市都不同，現在以舊金山為例，帶大家探討這個問題。

灣區許多獨立屋的屋主喜歡在前院和後院蒔花弄草，或是設置一些雕塑造景美化院子，不過在一些特定的情況下，有些景觀的改變需要申請許可，這方面的規定每個城市都有不同的法規，有些城市管得嚴，有些城市管得鬆。

以舊金山為例，對於前院和後院的造景和改變，都有嚴格的規定。

舊金山市府樓宇檢查局局長許子湯說：”例如你的圍牆超過3呎，就要許可，在前院，如果是後院超過6呎，也要拿許可，同時或者你做園藝，工具的儲藏屋10呎X10呎，超過8呎也要取得許可，有時景觀擋土牆（landscaping detaining wall）高於4呎，也要取得許可，通常雕塑的話，根據規定，高過8呎最好也要拿許可，因為雕塑有穩定的問題，如果跌下來就會影響房屋。”

在舊金山，前院也不能全部鋪滿水泥，要留至少20%的面積用來種植花草。

至於該市最常發生的庭園景觀違規有哪些呢？

許子湯說：”好像我說過的後院的圍牆，不能超過6呎，或者尤其在舊金山停車，將整個前院都鋪平，用來停車也是犯法的。”

法律程序方面，被發現違規的業主，首先會收到警告信，如果不予理會，就會有麻煩。

許子湯說：”如果你再不理，警告信之後就會有NOV（違規通知），然後再不理就要去Director Hearing（局長聽證會），從局長聽證會的修正程序就麻煩了，開始又要罰錢，還有市府律師費用和市府律師介入。”

聽證會之後，如果業主仍不遵守規定，樓宇檢查局就會與市府律師討論是否告上法庭。

說：”我們有些案件是告的，多數都跟生命安全有關，很少因為庭園景觀案件到這麼大的地步。”

許子湯建議，收到警告信的市民，要馬上向當局洽詢，民眾可以前往舊金山市府樓宇檢查局，位於舊金山市Mission街1660號一樓的8號窗口詢問，有專門說多種語言的職員解答問題，包括廣東話和國語，或者可以致電(415)558-6699熱線查詢。

市府強調，提告對市府和市民都是勞民傷財，當局的態度是盡可能協助市民解決違規問題。

至於其他城市的市民，也可以向當地市府的樓宇檢查或城市發展部門詢問相關規定。

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