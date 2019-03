舊金山業主如要改動前後院景觀是否需要申請許可（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

知名僑領方李邦琴的摩登原始屋,因為後院的恐龍雕塑,以及景觀的改變未申請許可,被市府告上法庭,事件受到許多屋主關注,究竟哪些景觀改動需要申請許可?答案是每個城市都不同,現在以舊金山為例,帶大家探討這個問題。

灣區許多獨立屋的屋主喜歡在前院和後院蒔花弄草,或是設置一些雕塑造景美化院子,不過在一些特定的情況下,有些景觀的改變需要申請許可,這方面的規定每個城市都有不同的法規,有些城市管得嚴,有些城市管得鬆。

以舊金山為例,對於前院和後院的造景和改變,都有嚴格的規定。

舊金山市府樓宇檢查局局長許子湯說:”例如你的圍牆超過3呎,就要許可,在前院,如果是後院超過6呎,也要拿許可,同時或者你做園藝,工具的儲藏屋10呎X10呎,超過8呎也要取得許可,有時景觀擋土牆(landscaping detaining wall)高於4呎,也要取得許可,通常雕塑的話,根據規定,高過8呎最好也要拿許可,因為雕塑有穩定的問題,如果跌下來就會影響房屋。”

在舊金山,前院也不能全部鋪滿水泥,要留至少20%的面積用來種植花草。

至於該市最常發生的庭園景觀違規有哪些呢?

許子湯說:”好像我說過的後院的圍牆,不能超過6呎,或者尤其在舊金山停車,將整個前院都鋪平,用來停車也是犯法的。”

法律程序方面,被發現違規的業主,首先會收到警告信,如果不予理會,就會有麻煩。

許子湯說:”如果你再不理,警告信之後就會有NOV(違規通知),然後再不理就要去Director Hearing(局長聽證會),從局長聽證會的修正程序就麻煩了,開始又要罰錢,還有市府律師費用和市府律師介入。”

聽證會之後,如果業主仍不遵守規定,樓宇檢查局就會與市府律師討論是否告上法庭。

說:”我們有些案件是告的,多數都跟生命安全有關,很少因為庭園景觀案件到這麼大的地步。”

許子湯建議,收到警告信的市民,要馬上向當局洽詢,民眾可以前往舊金山市府樓宇檢查局,位於舊金山市Mission街1660號一樓的8號窗口詢問,有專門說多種語言的職員解答問題,包括廣東話和國語,或者可以致電(415)558-6699熱線查詢。

市府強調,提告對市府和市民都是勞民傷財,當局的態度是盡可能協助市民解決違規問題。

至於其他城市的市民,也可以向當地市府的樓宇檢查或城市發展部門詢問相關規定。

