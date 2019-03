【i-CABLE】

日本東京一間私立大學,數百名留學生失去聯絡。

文部科學省與法務省官員到東京福祉大學位於北區的校園調查,學校早前被揭發,過去一年有約700名留學生失去聯絡,主要來自越南、尼泊爾及緬甸。

校方指他們之前已完成當地的日語學校課程,但日語能力仍不達標,便收取他們入讀預科班,現已開除他們學籍。

文部科學省表示,懷疑有人只為延長居留而申請入學,亦會了解學校收生制度有沒有問題。

