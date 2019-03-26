香港政府修訂逃犯條例 剔除9項罪行（視頻）

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香港特首林鄭月娥週二罕有地率領兩位不同範疇的局長，一次過公布3項重大消息，包括修訂《逃犯條例》草案的詳情。《逃犯條例》修訂，政府決定抽起9項涉及商界的罪行，三隧分流正式擱置。同一個記者會，亦公布了沙中綫中期調查報告，認為紅磡站安全。

《逃犯條例》修訂，政府剔除了九項涉及商界的罪行，包括逃稅和侵權，並且要在香港可判監3年以上的罪行才可移交。

單次移交逃犯去沒有簽協議的地方，包括大陸和台灣，哪些案要引渡、哪些毋須，政府有定案。在46項可移交罪行剔除9項，主要是商業犯罪，例如破產法、公司法、證券及期貨交易，侵犯版權、環保法規、轉移資金等亦都剔走，還有電腦罪行、逃稅、虛假產品說明，都不能辦單次移交。

保留的37項罪行，包括殺人、放火、強姦、洗黑錢，以及貪污賄賂等。政府更會提高門檻，干犯的罪行要在香港可以判監3年以上，才會做單次移交。未首讀，先剔走9項罪行，政府表示並非遷就商界。

今次修例，源於去年有香港女子在台灣被殺，疑犯是其男朋友，逃返香港，未能引渡。

局長再三強調，同樣的事可能發生在其他地方，不修例就堵塞不到漏洞。但台灣對於香港這次修例很有意見，因為在條文寫法上，是將台灣視為中國其他地方。李家超表示修例之後，會很快與台灣商討，會務實”只談個案，不談其他”。

草案星期五會刊憲，下星期三交上立法會首讀，修例後單次移交會由行政長官啟動，申請拘捕令，再由法庭把關。

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