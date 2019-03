香港政府修訂逃犯條例 剔除9項罪行（視頻）

【i-CABLE】

香港特首林鄭月娥週二罕有地率領兩位不同範疇的局長,一次過公布3項重大消息,包括修訂《逃犯條例》草案的詳情。《逃犯條例》修訂,政府決定抽起9項涉及商界的罪行,三隧分流正式擱置。同一個記者會,亦公布了沙中綫中期調查報告,認為紅磡站安全。

《逃犯條例》修訂,政府剔除了九項涉及商界的罪行,包括逃稅和侵權,並且要在香港可判監3年以上的罪行才可移交。

單次移交逃犯去沒有簽協議的地方,包括大陸和台灣,哪些案要引渡、哪些毋須,政府有定案。在46項可移交罪行剔除9項,主要是商業犯罪,例如破產法、公司法、證券及期貨交易,侵犯版權、環保法規、轉移資金等亦都剔走,還有電腦罪行、逃稅、虛假產品說明,都不能辦單次移交。

保留的37項罪行,包括殺人、放火、強姦、洗黑錢,以及貪污賄賂等。政府更會提高門檻,干犯的罪行要在香港可以判監3年以上,才會做單次移交。未首讀,先剔走9項罪行,政府表示並非遷就商界。

今次修例,源於去年有香港女子在台灣被殺,疑犯是其男朋友,逃返香港,未能引渡。

局長再三強調,同樣的事可能發生在其他地方,不修例就堵塞不到漏洞。但台灣對於香港這次修例很有意見,因為在條文寫法上,是將台灣視為中國其他地方。李家超表示修例之後,會很快與台灣商討,會務實”只談個案,不談其他”。

草案星期五會刊憲,下星期三交上立法會首讀,修例後單次移交會由行政長官啟動,申請拘捕令,再由法庭把關。

