【KTSF 古琳嘉報導】

美國地質研究所(USGS)與多個地方政府合作,將在週二上午11點整,於東灣奧克蘭市中心測試發送地震預警的手機短信。

週二上午11點整,在奧克蘭市中心的民眾將收到地震預警ShakeAlert手機短信。

這是USGS和加州州長辦公室的緊急服務部門、奧克蘭市府和阿拉米達縣府合作,共同舉辦的測試,將透過手機緊急警示系統,來發送這項測試短信,短信標題是Emergency Alert,內容則會說明是加州地震警告系統測試,包括Lake Merritt 以東60平方街區範圍的人,都會收到這個手機短信。

當局鼓勵民眾回報收到手機短信時間,讓測試更有效。

