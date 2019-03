中國留學生加拿大被綁架 警拘一疑犯

【KTSF 黃恩光報導】

加拿大多倫多一名中國留學生週末被人綁架,當地警方週二表示,拘捕了其中一名疑犯,可是該留學生仍然下落不明。

22歲的Wanzhen Lu,英文名是Peter,加拿大警方表示,上週六下午6點左右,Lu駕駛一輛Range Rover返回安大略省Markham的寓所,在地下停車場泊好車,與一名女性朋友走去升降機途中,3個男人從另一輛車下車襲擊Lu,要把他拖進他們的車裡。

Lu不斷反抗,其中一名歹徒用電擊槍制服他,然後將他拖進這輛接應的Dodge Caravan裡面,警方指過程很暴力。

與Lu同行的女子沒有受傷,也沒有被擄走。

停車場的監控錄像拍到3名匪徒的樣子,還有一個歹徒駕駛接應的客貨車。

當地警方週二表示,拘捕了一名35歲涉案人士,未知綁架的動機,也沒有收到匪徒索取贖金的訊息。

而加拿大CBC報導指出,警方已經找到用來綁架Lu的客貨車,可是仍然未有他和其他匪徒的下落。

Lu的家人已經從中國抵達多倫多,當地中國領事館與警方合作,調查這宗綁架案。

