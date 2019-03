【KTSF】

東灣柏克萊市一名男子涉嫌非禮一名女子,警方公佈監控畫面,呼籲民眾提供線索。

警方指事發於2月22號晚10點半左右,現場位於University Avenue 1300號路段。

警方提供的監控畫面顯示,一名女子用鑰匙開門時,遭到一名男子非禮,疑犯隨後逃離現場。

警方引述女事主描述指,疑犯年齡約為20幾歲,身高5呎6吋至5呎8吋,中等身材,留有少量鬍鬚,犯案時身穿黑色連毛衫。

警方呼籲有線索的民眾報警協助調查。

