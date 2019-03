調查發現3分之2受訪者認為灣區生活品質變差

【KTSF】

根據一份最新調查,3分之2的受訪者認為,灣區在過去5年生活品質逐漸變差,另外有超過四成受訪者表示,有可能在未來幾年搬離灣區。

雖然灣區經濟繁榮氣候宜人,還有許多自然資源,但令人想搬走的原因,就有高房價,交通擁塞,生活成本增加,以及無家可歸者問題。

Silicon Valley Leadership Group所做的調查顯示,受訪者中有44%的人打算未來幾年離開灣區,有6%的人計劃在今年內搬離灣區。

而在受訪者中,只有7%認為生活品質有提高,23%認為沒有變化。

另外,舊金山居民有72%認為灣區生活品質下降,而Alameda、Contra Costa及San Mateo縣有八成居民認為交通是一個嚴重問題,Santa Clara縣和舊金山就分別有七成五和七成人認為交通問題嚴重。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。