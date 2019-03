【KTSF】

一名男子涉嫌在灣區捷運(BART)列車上襲擊一名女子,導致後者受傷,需要送院治療,懷疑涉案的男子已被捕。

事發於週一晚9時35分左右,該列南行列車在駛至Daly City站及Colma站之間時,一對男女發生某些衝突,男子被指用物件擊向女子的頭部,男子接著步向另一節車廂離開。

捷運警方在男子於Colma站下車時將他拘捕,女子在事故中頭部受傷流血,需要送院治療,沒有生命危險。

