特朗普回應通俄案報告 不介意公開整份報告

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特朗普總統週一回應特別檢察官穆勒就通俄案調查發表的報告，指聯邦司法部長就報告撰寫的撮要已證明他是清白，並揚言即使公開整份報告，他也完全不介意。

巴爾針對穆勒的報告撰寫了一篇4頁長的撮要，當中指稱報告並沒有發現特朗普競選團隊與俄羅斯政府串通，影響2016年的總統大選，但對特朗普辭退時任聯邦調查局長的James Comey有否犯下妨礙司法公正，則沒有下定論。

巴爾在撮要中稱，報告沒有總結特朗普犯下罪行，但也沒有證明他是清白，巴爾對此下判斷，指報告沒有足夠證據證明特朗普妨礙司法公正。

民主黨人表示，巴爾的撮要並非穆勒報告的最後版本，要求司法部公開整份報告。

特朗普則認為，撮要已證明他是清白，他指稱，”不可以讓這些事情發生在另一名總統身上”，他也再次強調，通俄案調查由一開始已有問題，他甚至說，展開這次調查的人”是做了叛國的事”，他們必定會受查。

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