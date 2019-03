【KTSF】

舊金山公共圖書館委員會投票決定取消所有過期未還書的罰款及費用,一共157萬元。

目前圖書館規定,凡拖欠超過10元並沒有繳罰款的人,就會被鎖卡。

根據館方的統計,舊金山公共圖書館有超過17,000人因為欠交超過10元,而被凍結借書帳戶。

另外,有超過23萬人欠繳罰款但未被鎖卡,以上罰款的金額一共高達157萬元。

當局希望取消罰款後,會鼓勵他們還書,並希望減輕低收入家庭欠款的負擔。

但如果借書者丟失了書籍,圖書館會向他們收取該書的原價作為替換費。

取消罰款的議案已獲市長布里德支持,正等候市議會的批准,一旦通過,最快在今年秋季實施。

