有人週一早上在舊金山Fort Funston的海灘發現一具女屍,當局正在調查,死者是否上月在同一個地點遇到山泥傾瀉而失蹤的女人。

週一清晨一名行山人士在Sloat大道以南不遠Fort Funston的海灘上發現女屍,當局仍未證實死者的身份。

上月22號,22歲Oakley居民Kyra Sunshine Scarlet和一個女性朋友,沿著Fort Funston懸崖的海灘遛狗時,爬上懸崖邊的石頭逃避海浪,山泥突然塌下掩埋他們。

救援人員後來救出Scarlet的朋友和那隻狗,而未能救出Scarlet,後者至今仍然下落不明。

