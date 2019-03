舊金山Fillmore街槍擊命案 警拘兩名男子

【KTSF】

舊金山Fillmore區週六晚發生的槍擊命案,警方已拘捕兩名懷疑涉案的男子,案件造成一名25歲男子死亡,另外5人受傷。

事發於晚上8時半左右,地點在Fillmore街1300號路段,介乎Eddy街夾Ellis街,25歲男子Mister Dee Carnell Simmons III當場不治。

另外有一名25歲男子受傷,有生命危險,還有一名19歲男子和一名51歲男子受傷,已送院治療。

案中還有兩名傷者在案發後自行到醫院求醫,分別是一名25歲男子和一名51歲婦人,二人沒有生命危險。

警方調查後證實,自行到醫院求醫的25歲男子Sean Harrison涉及槍擊案,已被警方拘捕。

被指駕車送Harrison到醫院的26歲舊金山男子Jamare Coats也被警方拘捕。

警方尚未公布疑犯行兇的動機,案件仍在調查中。

