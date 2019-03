【KTSF】

舊金山Geary大道以南的西增區Fillmore街,週六晚發生槍擊案,造成1死5傷。

案發於週六晚8點40分左右,靠近Fillmore Heritage中心 與Eddy街交界的Fillmore街1300號路段。

據舊金山紀事報報導,死者是一名來自San Leandro的25歲男子。

另有5人受傷,其中一名27歲男子情況危殆,其他傷者均無生命危險,包括一名50歲婦女和其他3名分別為19歲、25歲及50歲的男性,有3人已出院。

目前案件仍在調查中,警方尚未公布疑犯資料及犯案動機等相關信息,有案件資料人士可匿名致電舊金山警局,電話是(415) 575-4444。

