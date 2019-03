聖荷西Westgate購物中心Walmart社區店4月中結業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於市場競爭激烈,位於聖荷西Westgate購物中心的Walmart社區店,將在4月中結束營業。

這間位於聖荷西Westgate購物中心的Walmart社區店(Walmart Neighborhood Market)2012年開幕,儘管是在高級的購物中心內,但是還是採取低價政策,吸引不少忠實顧客。

Walmart發出聲明,經過周詳的評估,決定關閉位於Westgate這間的Walmart社區店,關閉的其中一個原因包括該店的整體表現。

在Westgate 購物中心附近就有很多的超市,競爭可說是相當的激烈。

附近有Trader Joe’s、Sprouts有機超市,記者發現,很多華人進出Trader Joe’s,但是去Walmart社區店的華人很少。

Walmart社區店的面積,是Walmart大型超市的5分之1,早在1998年就開始營運,相較於大型Walmart的藍色標誌,Walmart社區店標榜綠色的有機環保,主要賣新鮮蔬果、日用品等等,還有藥局。

灣區目前有11間Walmart社區店,即將被關閉的西聖荷西店,目前有83名員工。

Walmart表示,希望能夠安排部分員工到別間Walmart繼續工作,但不排除會資遣部分員工,該店將在4月19日結束營業。

