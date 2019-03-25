聖荷西Westgate購物中心Walmart社區店4月中結業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於市場競爭激烈，位於聖荷西Westgate購物中心的Walmart社區店，將在4月中結束營業。

這間位於聖荷西Westgate購物中心的Walmart社區店（Walmart Neighborhood Market）2012年開幕，儘管是在高級的購物中心內，但是還是採取低價政策，吸引不少忠實顧客。

Walmart發出聲明，經過周詳的評估，決定關閉位於Westgate這間的Walmart社區店，關閉的其中一個原因包括該店的整體表現。

在Westgate 購物中心附近就有很多的超市，競爭可說是相當的激烈。

附近有Trader Joe’s、Sprouts有機超市，記者發現，很多華人進出Trader Joe’s，但是去Walmart社區店的華人很少。

Walmart社區店的面積，是Walmart大型超市的5分之1，早在1998年就開始營運，相較於大型Walmart的藍色標誌，Walmart社區店標榜綠色的有機環保，主要賣新鮮蔬果、日用品等等，還有藥局。

灣區目前有11間Walmart社區店，即將被關閉的西聖荷西店，目前有83名員工。

Walmart表示，希望能夠安排部分員工到別間Walmart繼續工作，但不排除會資遣部分員工，該店將在4月19日結束營業。

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