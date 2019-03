【KTSF】

週六晚開獎、獎金近6.4億的Poweball頭獎再一次沒有人中,下期累積彩池將會達到7.5億。

週六晚開獎的中獎號碼是24、25、52、60、66,Powerball特別號碼是5。

雖然無幸運兒買中全中6個號碼的彩票,但亦有數人中了當中5個號碼,獎金亦有過百萬。

由於今期無人中,週三開獎的Powerball,頭獎獎金達7.5億,是美國史上第四高的獎金,一次過領取現金獎金,將得到超過4.6億。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。