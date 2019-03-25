江蘇化工廠爆炸增至78死 關注污染環保人士一度被扣查

【i-CABLE】

江蘇鹽城化工廠爆炸，當局最新公布，死亡人數增加至最少78人，外界仍關注爆炸造成的污染問題，有環保人士日前去考察，指見到消防員戴口罩，聞到有濃烈氣味，但當局強調污染物無超標，而該環保人士一度被公安帶走。

江蘇響水縣化工廠爆炸，除了導致一級致癌物苯泄漏。官方指存在工廠內的部分硫酸，硝酸也出現泄漏。

一直關注工業園污染的環保義工張文斌，於事故發生翌日趕到現場，並把觀察到的問題發到微信上。

他指到埗後聞到濃烈的化工氣味，但很少消防員做防護或戴口罩，後來全部都配戴。

另外，他也關注到起火的工廠內，仍積存大量救火廢水，有消防車的泡沫水也流入河內，擔心如果不及時收集污水，污染物會流到附近河道或地下水。

但到星期一早上，張文斌突然被公安由酒店帶走，7小時後才獲釋。張文斌指公安以涉嫌尋釁滋事把他傳喚，但又不出示傳喚證，相信是為了阻止他調查。

當地環保部門指每天都做監測，事故周邊二氧化硫、氮氧化物濃度都低於標準限值，工業園區內新豐河苯胺類濃度也有一定程度下降，目前在附近的河道上興建堤壩，防止污水流入。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。