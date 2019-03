江蘇化工廠爆炸增至78死 關注污染環保人士一度被扣查

【i-CABLE】

江蘇鹽城化工廠爆炸,當局最新公布,死亡人數增加至最少78人,外界仍關注爆炸造成的污染問題,有環保人士日前去考察,指見到消防員戴口罩,聞到有濃烈氣味,但當局強調污染物無超標,而該環保人士一度被公安帶走。

江蘇響水縣化工廠爆炸,除了導致一級致癌物苯泄漏。官方指存在工廠內的部分硫酸,硝酸也出現泄漏。

一直關注工業園污染的環保義工張文斌,於事故發生翌日趕到現場,並把觀察到的問題發到微信上。

他指到埗後聞到濃烈的化工氣味,但很少消防員做防護或戴口罩,後來全部都配戴。

另外,他也關注到起火的工廠內,仍積存大量救火廢水,有消防車的泡沫水也流入河內,擔心如果不及時收集污水,污染物會流到附近河道或地下水。

但到星期一早上,張文斌突然被公安由酒店帶走,7小時後才獲釋。張文斌指公安以涉嫌尋釁滋事把他傳喚,但又不出示傳喚證,相信是為了阻止他調查。

當地環保部門指每天都做監測,事故周邊二氧化硫、氮氧化物濃度都低於標準限值,工業園區內新豐河苯胺類濃度也有一定程度下降,目前在附近的河道上興建堤壩,防止污水流入。

