【i-CABLE】

香港民政事務局前局長何志平在美國被控賄賂非洲官員案,他早前被裁定7項罪名成立,週一被法官判處入獄3年,罰款40萬美元。

何志平被指於2014年至2017年間身為中華能源基金會秘書長,代表中國華信能源公司賄賂乍得總統及烏干達外長,涉及賄款290萬美元,去年12月被裁定7項罪成,其中5項涉及違反及串謀違反”海外貪污行為法”,以及兩項洗黑錢的罪名。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。