中西部遇洪災經濟損失慘重 受災農民前路茫茫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

內布拉斯加和艾奧瓦州近日遭遇災難性洪災，部分地區洪水還未完全退卻，造成沉重經濟損失，雖然特朗普總統已經宣布當地洪水為重大災難，但受災最嚴重的農民和牧場場主，就仍然感到前路茫茫。

在艾奧瓦和內布拉斯加州，大部分農田和牧場仍然是一片汪洋。

艾奧瓦州農民Jeff Jorgenson說：”我要在這片地耕種才能工作。”

一股炸彈氣旋，上星期吹襲中西部地區，帶來颶風風力的強風、暴雨和雪，風暴過後，農夫和牧場主人都來不及反應。

內布拉斯加農民Eric Alberts說：”從前面穀倉湧進的水，在半小時已經水深兩呎。”

這個農夫隨即匆忙撤離，但就來不及拯救他的牲畜。

Alberts說：”我們大概失去了700頭豬，損失慘重，但好戲在後頭，我們還要清理善後。”

內布拉斯加州官員表示，初步估算，當地基建、牲畜和農作物損失很可能超過13億。

內布拉斯加州州長Pete Ricketts說：”這是我們州和州歷史上最廣泛的破壞，是真正巨大的災難。”

艾奧瓦州官員也估算損失超過10億，雖然總統在週四宣布內布拉斯加州發生重大災難，但農民都表示，由於損失太慘重，就算有聯邦援助都難以生存。

艾奧瓦州農民Dustin Sheldon說：”約75%農地今年不能耕種，所以我們今年將沒有收入。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。