中西部遇洪災經濟損失慘重 受災農民前路茫茫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

內布拉斯加和艾奧瓦州近日遭遇災難性洪災,部分地區洪水還未完全退卻,造成沉重經濟損失,雖然特朗普總統已經宣布當地洪水為重大災難,但受災最嚴重的農民和牧場場主,就仍然感到前路茫茫。

在艾奧瓦和內布拉斯加州,大部分農田和牧場仍然是一片汪洋。

艾奧瓦州農民Jeff Jorgenson說:”我要在這片地耕種才能工作。”

一股炸彈氣旋,上星期吹襲中西部地區,帶來颶風風力的強風、暴雨和雪,風暴過後,農夫和牧場主人都來不及反應。

內布拉斯加農民Eric Alberts說:”從前面穀倉湧進的水,在半小時已經水深兩呎。”

這個農夫隨即匆忙撤離,但就來不及拯救他的牲畜。

Alberts說:”我們大概失去了700頭豬,損失慘重,但好戲在後頭,我們還要清理善後。”

內布拉斯加州官員表示,初步估算,當地基建、牲畜和農作物損失很可能超過13億。

內布拉斯加州州長Pete Ricketts說:”這是我們州和州歷史上最廣泛的破壞,是真正巨大的災難。”

艾奧瓦州官員也估算損失超過10億,雖然總統在週四宣布內布拉斯加州發生重大災難,但農民都表示,由於損失太慘重,就算有聯邦援助都難以生存。

艾奧瓦州農民Dustin Sheldon說:”約75%農地今年不能耕種,所以我們今年將沒有收入。”

