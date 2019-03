【KTSF】

東灣警方週日晚與4名疑犯展開高速汽車追逐,由Emeryville市追逐至Vallejo,案中有4人被捕,包括一名17歲少年。

加州公路巡警局稱,晚上11時左右,公路巡警當時企圖截停一輛在Powell街超速駕駛的汽車,但19歲男司機拒絕停車,反疾駛離開。

汽車駛過Carquinez橋,進入Solano縣,之後在American Canyon Road出口處駛出,再右轉入Hiddenbrooke Parkway。

公路巡警在路上放置釘板,在汽車駛入時成功將其截停,車上4人立即奔逃,最後被警員拘捕。

