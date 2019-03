民主黨斥司法部長欠客觀 促公開完整通俄案報告

【KTSF】

美國司法部長巴爾向國會提交,特別檢察官穆勒調查俄羅斯有否干預美國大選的報告撮要,指沒有證據證明總統特朗普的競選團隊與俄羅斯勾結,但報告對於特朗普有否妨礙司法公正未有定論,司法部認為無足夠證據起訴特朗普妨礙司法公正,特朗普指調查報告還他清白。

民主黨國會議員要求司法部公開完整報告,眾議院議長佩洛西及參議院民主黨領袖舒默發聲明,批評司法部長巴爾不夠客觀,認為穆勒的報告對特朗普有否妨礙司法公正根本未有定論,促請司法部公開整份報告。

眾議院司法委員會主席、民主黨的納德勒表示,將會傳召巴爾到國會作證,如果司法部拒絕公開報告,會考慮提出訴訟。

那麼即使報告公開,議員又是否可以接手調查、追究特朗普?

由民主黨控制的眾議院,有權就特朗普是否妨礙司法公正展開調查,包括傳召證人,甚至向觸犯這類嚴重罪行的總統啟動彈劾程序,期間他們可以再定義何謂妨礙司法公正。

不過關鍵是,參議院由共和黨控制,可以通過彈劾特朗普的可能性極低。

