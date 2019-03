【i-CABLE】

一名22歲中國留學生在加拿大安大略省被數名蒙面、持電槍男子擄走,下落不明。

被擄走的留學生22歲,譯音姓陸,在多倫多讀書,他週六傍晚6時左右在馬克姆市寓所地庫的停車場,突然被3名蒙面男子強行帶上一輛黑色客貨車,期間多次被匪徒用電槍襲擊,他同行的女性朋友並無受傷,隨即報警。

警方呼籲公眾提供線索,事主在中國的父母已啟程前往當地,中國駐多倫多總領事館已聯絡他們提供協助。

