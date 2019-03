【KTSF】

位於南加州聖地牙哥附近的Henry Avocado公司,週末期間宣布召回該公司在加州生產和包裝的牛油果,因為懷疑這些牛油果可能受李斯特菌污染。

Henry Avocado公司在例行的抽樣檢查時,發現疑似受李斯特菌污染的牛油果後,雖然並沒有消費者病例傳出,但該公司已主動宣布召回在加州生產和包裝的牛油果。

這些牛油果之前販賣到包括加州、佛州、阿利桑那、威斯康辛等6州,而該公司從墨西哥進口的牛油果則不受影響。

感染李斯特菌的症狀包括發燒及腹瀉等,孕婦感染的話,則有可能導致更危險的併發症。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。