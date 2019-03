據報文翠珊同意辭職換通過脫歐草案

【i-CABLE】

英國首相文翠珊據報為了爭取議員支持脫歐協議草案,同意只要所屬保守黨的幾名重量級人物支持草案,她就會辭職。至於政府何時會提交草案?首相府發言人指,只會草案有機會獲得通過之下,才會提交國會表決。

文翠珊在首相府召開緊急內閣會議,英國傳媒消息指,閣員對草案第三次獲通過比預期更正面,但北愛爾蘭民主統一黨與文翠珊通電話後,維持反對草案。首相府發言人指,若果脫歐協議草案有機會獲得通過,政府才會再提交國會表決。

文翠珊星期日在首相鄉郊官邸契克斯會見前外相約翰遜、前脫歐事務大臣戴德偉、疑歐派議員貝克、前黨魁施志安等。

3小時的會面中,英國獨立電視台報道,文翠珊指如果他們支持她,包括後備方案的脫歐協議草案,她就會辭職。

但《每日電訊報》指,文翠珊不願意為辭職設下時間表。首相府發言人則表示,沒有閣員敦促文翠珊辭職。

有保守黨議員指,多名議員要求文翠珊在草案通過後”有序”地下台,不要參與下一階段與歐盟商討貿易安排的談判。

