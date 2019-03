捷運列車有乘客被刺傷 警發照緝疑犯

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Fruitvale捷運站,週五下午發生打鬥及傷人事故,捷運警方週六公布懷疑涉案人士的照片。

事發在週五下午2時48分,警方表示,照片中這名男子當時在一輛前往東灣列治文事的列車上,涉嫌與另一名男子打架,過程中,這名男子刺傷事主,然後當列車到達Fruitvale站時徒步逃走。

警方關閉車列約兩小時進行調查,至今仍未拘捕任何人。

受傷的事主留著血,離開列車走到入閘機附近,在站內形成一條血路,事主沒有生命危險,被送往當地一間醫院救治。

刺傷人的疑犯是一名年約30至35歲的非洲裔男子,5呎6至5呎8吋高,瘦身材,事發時穿著一件軍綠色外套,藍色牛仔褲,帶著一個淺綠色背包及黑色行李袋。

不少乘客對於捷運又再發生傷人案感到憤怒,認為當局必須有措施解決問題。

捷運發言人表示,局方去年聘請了更多警員,比過往任何一年都要多,他們計劃再爭取撥款,用來聘請多19名名警員。

有案件資料人士,請致電(510)464-7000與捷運警方聯絡。

