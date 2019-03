蘋果推Apple TV+串流視頻服務 進軍信用卡業務

【KTSF 嚴劍蓉報導】

蘋果公司公佈多項新服務,包括全新的視頻串流服務、新手機遊戲平台,以及蘋果信用卡。

蘋果公司週一在南灣Cupertino總部舉行的發布會,最引人注目的是推出全新的串流視頻平台Apple TV+,增加原創節目內容,包括一個早上節目The Morning Show,和Oprah Winfrey原創的兩個紀錄片,以及多個電視節目,但就沒有公佈

該訂閱服務的價錢,預計將會在今年秋季推出,正式打入串流視頻市場。

串流視頻外,蘋果將收費的新遊戲匯集到在App Store上,推出全新的Apple Arcade遊戲訂閱服務平台,用戶可以在平台上玩超過100個新和獨家遊戲,但就暫未公佈訂閱價格。

蘋果新聞亦推出新訂閱服務Apple News+,添加最少300本雜誌,月費9.99元。

蘋果還將推出在支付系統Apple Pay下的信用卡Apple Card,只需要通過iPhone的蘋果錢包,進行網上申請即可使用。

卡上沒有卡號、沒有CVV安全號碼、沒有過期日期,也不需要簽名,而且程式通過人工智能系統,將原本在賬單上無法辨識的條目,變成你所消費過的店家名字,而且還會分析你的財務情況。

和其他信用卡一樣,蘋果信用卡也有現金回贈,而無需年費,也沒有海外消費手續費。

蘋果信用卡由蘋果與Goldman Sachs和Mastercard合作,將在今年暑假推出。

