通俄案調查沒發現特朗普及競選團隊與俄羅斯串通

【KTSF】

特別檢察官穆勒領導的通俄案調查週五已提交報告,聯邦司法部部長William Barr看過報告後發簡短聲明指,調查中沒有發現特朗普總統及其競選團隊,有與俄羅斯串謀企圖影響2016年的總統大選。

司法部部長Barr的聲明,總結穆勒的調查結論,亦指穆勒並沒有足夠證據去檢控特朗普妨礙司法公正,但這份報告亦不等於特朗普一定是清白。

報告中亦沒有建議司法部需要再起訴其他人,而所有之前寫的所有起訴書已經公開。

這個長達22個月的通俄案調查,一共起訴了37人,包括6名曾為特朗普工作的人、26名俄羅斯人及3間俄國企業等,其中7人已經認罪,有一人在審訊中被定罪。

特朗普回應指,有人想用非法手段除去他,但最終失敗,他無私通,亦無妨礙司法正,並指自己絕對是清白。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。