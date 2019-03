加州衛生局呼籲民眾做檢測減少罹患結核病風險（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

3月24日是世界防治結核病日,衛生當局呼籲民眾做檢測,減少罹患結核病風險。

加州公共衛生部的數據顯示,2018年,加州確診的結核病新案例有2,091個,比2017年增加了32例。

另外,加州每年有兩千多人被診斷出患有結核病,佔全美患病率兩成以上,而加州患結核病的人中,有一成的人會死亡。

衛生局表示,結核病是全球最致命的傳染病之一,也是十大致死原因之一,每年所造成的死亡人數比愛滋病還多。

為有效防止結核病菌傳染,提高潛伏的結核病感染檢測及治療率至關重要,在世界防治結核病日來臨之際,呼籲民眾進行檢測,如果發現體內帶有潛伏的結核病菌,可以在未發病前及早治療,減低發病率的風險。

患結核病的症狀包括咳嗽超過兩到三週、會咳血、呼吸急促、發燒、盜汗以及體重減輕。

如果結核病患者咳嗽,呼吸週圍空氣的人也可能會被傳染。

舊金山衛生局3月27日週三將在市中心聯合國廣場的農夫市場設有攤位,民眾可以前往諮詢有關結核病的信息。

