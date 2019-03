【KTSF】

喜歡去拉斯維加斯渡假的市民有好消息,受惠於當地遊客減少的原因,多間酒店減價及提供住宿優惠促銷。

根據拉斯維加斯Review Journal的最新一份報告指出,拉斯維加斯於2018年的旅客人數跌至4年來的新低,大約有4,200萬旅客。

但同一段時間,其他美國的旅遊熱點,好像舊金山、芝加哥、紐約及奧蘭多,旅客人數都錄得增長。

為了吸引多些遊客前往拉斯維加斯,當地一些酒店想盡辦法促銷,包括如果旅客的花費達到一定的金額後,酒店將會豁免旅客的停車費。

另外,亦有一些酒店選擇豁免resort fee,即是酒店的設施費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。