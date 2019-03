影評：驚悚片《我們》原創但構思未成熟

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國喜劇演員Jordan Peele,兩年前開始當導演後的第一部影片驚悚片《Get Out》深獲好評,也獲得多項奧斯卡提名。第二部作品同樣在驚悚片種中發揮。

一家四口到加州Santa Cruz 沙灘遊玩,年輕媽媽Adelaide 些許不願意,但還是跟著家人到沙灘玩樂。兒子在沙灘看到令他疑惑的場面,Adelaide 也受到驚嚇,害怕兒子被人拐走。而這也是因為Adelaide 小時候,在同樣地點發生一次影響她一生的經歷。到了晚上,兒子發現在渡假屋外站了四個人。仔細一看,長相和Adelaide 一家四口一模一樣。不同的是他們穿著鮮紅色工作服,手中持有鋒利金色剪刀。爸爸Gabe 原本想要恐嚇他們離開,但這紅衣四人不到幾分鐘就成功進屋,威脅Adelaide 一家。他們要的到底是什麼?

影片中的恐怖角色和主角長得一樣,但也各帶有缺陷和異常性格。他們來自地下,感覺是編劇/導演想要告訴觀眾,人們最大的敵人其實是自己,並不是目前眾多政客所說的,如移民和少數族裔人士,這些和主流社會不同的人。

似乎導演也要人思考的,是電影也想為人們經常不知覺做出的一些事情,提供一個理由。但這些較大的概念,都無法在影片中完全體現。這和Jordan Peele 之前的《Get Out》相比,《Get Out》能夠巧妙的結合現代社會和非洲裔人的現實和歷史上的矛盾。這部《Us》卻無法有效地將影片想要傳達的概念整合,在看完影片後,雖然感覺導演說了好多話,但還是沒有把重點明確化,讓觀眾能夠理解驚悚鏡頭後的含義。

《我們 Us》驚悚鏡頭提供娛樂,但要說的話,就像劇中人物般,無法說出口 。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.usmovie.com/

