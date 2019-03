Mountain View校區通過為教師興建可負擔房屋

【KTSF】

南灣Mountain View Whisman校區董事會週四在會議上投票通過,為校區教師興建可負擔房屋,一房公寓月租金低至1,500元。

目前Mountain View的一房公寓租金,市價高達2,800元一個月。

校區總監指,即使過去5年,教師的工資增加了28%,但是仍然無法讓教師負擔得起校區附近的公寓,因此校區決定為教師興建可負擔住房。

校區將會和一個發展商合作,將一個公寓大樓重建成144個可負擔房屋單位,項目位於該市的Middlefield Road,距離校區僅半英哩。

租金將會以教師家庭年收入為基準,如果一名教師初始年薪為64,000元,那麼一房公寓單位月租為1,500元。

該項目總計成本5,600萬元,校區計劃以銀行貸款、債券或私人捐助等方式籌得資金,並相信未來租金能夠抵消成本,預計2021年可以為教師提供住房。

