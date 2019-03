【KTSF】

一份有關槍枝暴力的最新研究指出,美國死於槍下的學童,人數多過被槍殺的當值警員。

這份由佛羅里達大西洋大學(Floride Atlanta University)發表的研究報告,對象為5歲至18歲的學生,結果發現,在1999年至2017年這18年間,全美近39,000名學童被槍殺。

撰寫報告的一名學者更指,這個數字比中槍身亡的當值警員及軍人還要多。

而被槍殺的學童當中,86%是男生,非洲裔學童佔總死亡人數的四成一。

這份報告的詳情將會刊登在美國醫藥期刊(American Journal of Medicine)當中

