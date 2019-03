【KTSF】

灣區這個週末會放晴,不過下星期會連續有兩個風暴來臨,再增添降雨量。

週六灣區有陽光,氣溫和週五差不多,日間氣溫華氏56至63度,週日上午天晴,下午轉為密雲。

預測下週一會下雨,影響晨早上班的交通,下週二有陽光 間中有雲。

週二晚另一股風暴抵達,預測週三再度下雨。

國家氣象局表示,灣區自從去年10月雨季開始,至今的降雨量已經高出平均水平。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。