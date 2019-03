特朗普政府據報默許向台灣出售新款F-16戰機

【i-CABLE】

美國傳媒報道,特朗普政府已經默許向台灣出售超過60架最新款的F-16戰機,預料特朗普政府的決定會觸怒北京,但特朗普亦可能會將售武當成中美貿易談判籌碼。

台灣軍方現時擁有的F-16A/B型戰機,是美國已故前總統老布殊在1992年批准對台出售,距離第一架戰機服役至今已22年,當局曾爭取購買較新的C/D型號,但奧巴馬政府擔心觸怒北京,因而拒絕。

蔡英文總統早前證實已向美國提出購買最新型F-16V戰機,消息指涉及66架。

《彭博》引述知情人士報道,特朗普政府已經默許出售這批戰機,報道指是特朗普的顧問鼓勵台灣當局正式向美方提出購買要求,之後美國國防部及國務院需要向國會提交正式提案,國會有30日時間決定是否反對。

F-16V的戰鬥力遠超過現時F-16A/B戰機,並擁有更快及更準確的新式主動電子掃瞄雷達,採用先進的座艙和頭盔瞄準系統,並可以發射新一代響尾蛇空對空導彈。

不過,負責生產戰機的洛歇馬丁公司表示,南卡羅萊納新廠房的F-16戰機生產線,最快要到2021年才開始運作,因此即使國會通過,戰機都不會在短期內交付。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。