柏克萊加大附近一週兩宗搶劫案

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東灣柏克萊加大附近本週先後發生兩宗搶劫案，兩宗案件都涉及兩名匪徒，暫時未知是否有關連。

第一宗案件於週一凌晨2時半左右發生，地點在Addison街附近的Shattuck大街，就讀柏克萊加大的一名學生當時與友人在街上步行，期間遇上兩名男子。

其中一名男子向二人展示槍械，要求受害人交出背包和手袋。

兩名匪徒得手後，沿Addison街西行逃走。

另外在週四晚7時左右，柏克萊加大校園警方接報，指校園內發生涉及武力的劫案。

男受害人當時在Bancroft Way 2222號的大學診所外，期間兩名男子趨近，其中一人企圖搶走受害人的背包。

受害人反抗，雙方糾纏起來，男匪徒多次拳擊受害人的臉部，受害人最後鬆手，兩名匪徒搶走背包後立即奔逃。

警方稱，匪徒沒有偷走受害人的手提電腦，而背包內並無貴重物品，警方稍後在停車場發現該個背包，但沒有發現匪徒。

受害人在事故中受傷，需要到診所接受治療。

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