柏克萊加大附近一週兩宗搶劫案

東灣柏克萊加大附近本週先後發生兩宗搶劫案,兩宗案件都涉及兩名匪徒,暫時未知是否有關連。

第一宗案件於週一凌晨2時半左右發生,地點在Addison街附近的Shattuck大街,就讀柏克萊加大的一名學生當時與友人在街上步行,期間遇上兩名男子。

其中一名男子向二人展示槍械,要求受害人交出背包和手袋。

兩名匪徒得手後,沿Addison街西行逃走。

另外在週四晚7時左右,柏克萊加大校園警方接報,指校園內發生涉及武力的劫案。

男受害人當時在Bancroft Way 2222號的大學診所外,期間兩名男子趨近,其中一人企圖搶走受害人的背包。

受害人反抗,雙方糾纏起來,男匪徒多次拳擊受害人的臉部,受害人最後鬆手,兩名匪徒搶走背包後立即奔逃。

警方稱,匪徒沒有偷走受害人的手提電腦,而背包內並無貴重物品,警方稍後在停車場發現該個背包,但沒有發現匪徒。

受害人在事故中受傷,需要到診所接受治療。

