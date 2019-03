【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四簽署行政命令,要求大學必須推廣校園的言論自由,才可獲發聯邦研究教育經費。

特朗普簽署行政命令,捍衛大學校園的言論自由,他說,這個是美國的價值觀,又威脅說,如果大學不保護這些權利,將會失去聯邦的研究經費。

白宮官員說,這項行政命令指示12個機構與白宮管理及預算辦公室協調,行使它們的權力,以確保大學取得聯邦研究或教育撥款經費,來推廣言論自由,涉及的撥款超過350億元。

公立大學申請撥款時,必須證明遵守憲法第一修正案,私立大學較為彈性,但也要遵守自己院校的規則。

