特朗普稱美國應承認以色列擁有戈蘭高地主權

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四提出是時候美國承認以色列擁有戈蘭高地主權。

特朗普週四發推文說,經過52年之後,美國是時候全面承認以色列擁有戈蘭高地的主權,又說戈蘭高地對以色列和地區穩定來說,具有重要戰略價值和安全意義。

以色列在1967年戰爭中,從敘利亞手上奪取戈蘭高地,並聲稱擁有戈蘭高地,但國際對此並不予承認,而美國就一向視之為以色列的”佔領區”。

特朗普上台後,這個政策便出現改變,除了將駐以色列的美使館搬去耶路撒冷之外,近期美國首次表決反對聯合過決議,譴責以色列的侵佔行動,以及幾天前美國國務院一份人權報告,首次將以色列的侵佔,改為以色列”控制”戈蘭高地。

一般認為,特朗普此舉是要向競選連任的以色列總理納坦也胡送大禮,但是會進一步觸怒中東地區的民眾。

現正出訪耶路撒冷的國務卿蓬佩奧,拒絕回答記者提問關於美國政策是否有改變。

戈蘭高地位於敍利亞西南邊境一處山區,俯瞰以色列加利利谷地,具有非常重要的戰略價值。

以色列多年來不斷在戈蘭高地建立殖民區,目前約有2萬以色列人住在戈蘭高地殖民區,敍利亞一直要求以色列歸還高地,但至今仍未解決。

