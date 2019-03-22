特朗普稱美國應承認以色列擁有戈蘭高地主權

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四提出是時候美國承認以色列擁有戈蘭高地主權。

特朗普週四發推文說，經過52年之後，美國是時候全面承認以色列擁有戈蘭高地的主權，又說戈蘭高地對以色列和地區穩定來說，具有重要戰略價值和安全意義。

以色列在1967年戰爭中，從敘利亞手上奪取戈蘭高地，並聲稱擁有戈蘭高地，但國際對此並不予承認，而美國就一向視之為以色列的”佔領區”。

特朗普上台後，這個政策便出現改變，除了將駐以色列的美使館搬去耶路撒冷之外，近期美國首次表決反對聯合過決議，譴責以色列的侵佔行動，以及幾天前美國國務院一份人權報告，首次將以色列的侵佔，改為以色列”控制”戈蘭高地。

一般認為，特朗普此舉是要向競選連任的以色列總理納坦也胡送大禮，但是會進一步觸怒中東地區的民眾。

現正出訪耶路撒冷的國務卿蓬佩奧，拒絕回答記者提問關於美國政策是否有改變。

戈蘭高地位於敍利亞西南邊境一處山區，俯瞰以色列加利利谷地，具有非常重要的戰略價值。

以色列多年來不斷在戈蘭高地建立殖民區，目前約有2萬以色列人住在戈蘭高地殖民區，敍利亞一直要求以色列歸還高地，但至今仍未解決。

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