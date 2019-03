德州化工廠大火釋有害氣體 居民一度要留守室內

【KTSF 馮政浩報導】

德州休斯敦市郊一場化工廠火災之後,本週探測得到有害物品苯benzene的氣體在空氣中水平超標,居民週四早上收到逗留室內指令,6個校區要停課。

ITC公司的德州倉庫發生火災,苯benzene氣體出現,導致Deer Park市要發出逗留室內令。

ITC發言人Alice Richardson解釋的時候,情緒顯得激動,他表示會將事件弄妥。

Richardson說:”ITC關心大家,我們非常關注,我們一直負起管理責任,我們是好鄰居。”

ITC的鄰居週四早上接到指令要留在戶內,關好門窗,熄掉空調,6個校區要停課。

苯是無色的易燃液體,有甜的氣味,聯邦疾病防控中心(CDC)表示,接觸些少都會產生病徵。

Harris縣公共衛生主管Umair Shah說:”由苯引起的病徵,包括頭痛、頭暈,也會有呼吸問題。”

這種化學品是用來生產汽油,在ITC倉庫火災之後,儲存桶損壞,救援人員用泡沫鋪滿整個設施,控制苯的擴散,但大風一晚就吹走泡沫。

空氣中的苯指數在中午前下降,因此逗留室內令解除,但善後工作繼續進行,ITC將產品抽到另一個油桶,官員繼續監察空氣和水質。

