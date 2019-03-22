德州化工廠大火釋有害氣體 居民一度要留守室內

【KTSF 馮政浩報導】

德州休斯敦市郊一場化工廠火災之後，本週探測得到有害物品苯benzene的氣體在空氣中水平超標，居民週四早上收到逗留室內指令，6個校區要停課。

ITC公司的德州倉庫發生火災，苯benzene氣體出現，導致Deer Park市要發出逗留室內令。

ITC發言人Alice Richardson解釋的時候，情緒顯得激動，他表示會將事件弄妥。

Richardson說：”ITC關心大家，我們非常關注，我們一直負起管理責任，我們是好鄰居。”

ITC的鄰居週四早上接到指令要留在戶內，關好門窗，熄掉空調，6個校區要停課。

苯是無色的易燃液體，有甜的氣味，聯邦疾病防控中心（CDC）表示，接觸些少都會產生病徵。

Harris縣公共衛生主管Umair Shah說：”由苯引起的病徵，包括頭痛、頭暈，也會有呼吸問題。”

這種化學品是用來生產汽油，在ITC倉庫火災之後，儲存桶損壞，救援人員用泡沫鋪滿整個設施，控制苯的擴散，但大風一晚就吹走泡沫。

空氣中的苯指數在中午前下降，因此逗留室內令解除，但善後工作繼續進行，ITC將產品抽到另一個油桶，官員繼續監察空氣和水質。

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