【KTSF 萬若全報導】

南舊金山警察局表示,有不法之徒冒用警局電話號碼企圖詐騙,呼籲市民提高警覺。

南舊金山警察局表示,詐騙集團利用竄改來電顯示,取而代之的是警察局的號碼(650) 877-8900。

歹徒會對接電話的人說正在接受調查,包括信用不好或是積欠停車罰單,如果不想被拘捕,就必須付錢到MoneyGram,或是預付卡。

警方表示,政府部門如警察局、國稅局等,絕對不會打電話給市民要錢。

警方也再次呼籲市民不要隨便在電話給陌生人個人資料,包括社安號碼或銀行帳號,陌生號碼絕對不要接。

