海軍高層警告特朗普調遣軍人到邊界威脅美軍戰備

海軍陸戰隊司令Robert Neller上將向國防部高層提出警告,表示特朗普總統調遣現役軍人前往美墨邊界,並動用國防部的撥款投入邊境保安計畫,會導致國家軍備出現不可接受的風險。

Neller將軍的警告,是特朗普動用軍隊資源投入邊境保安以來,軍方將領最強烈的警告,他擔憂特朗普的邊境維安措施,會危害美國的軍隊戰備。

《洛杉磯時報》取得Neller分別在3月18日和19日寫給海軍總司令Richard Spencer,和代理國防部長Patrick Shanahan的備忘錄。

Neller將軍指出,特朗普去年秋天提出”未經規劃又沒有撥款”的邊境巡邏任務,又宣布進入全國緊急狀態,動用國防資源去興建邊界圍牆,導致他取消或減少海軍陸戰隊原本計畫,在至少5個國家的軍事訓練,以及急需的軍事基地修繕,受影響的包括在印尼、蘇格蘭、蒙古的訓練,以及在澳洲和南韓的聯合軍演。

Neller警告稱,海軍陸戰隊靠著在這些演習中嚴格合理的訓練,以做好最高端戰鬥的準備,目前美國正準備強化盟國,並吸引新的夥伴,取消或減少訓練將有雙重負面影響。

特朗普在去年期中選舉前夕,下令現役軍隊去到美墨邊境執勤,他聲稱從中美洲過來尋求庇護的難民是國安危機,目前已有約6,000名軍事人員調遣到邊境,包括2,100名國家警衛隊,以及3,900名現役軍人。

而為了籌措570億建牆經費,特朗普政府設法從國防部的經費中挪用61億元,其中包括打擊毒品、軍事基礎建設的預算。

Neller指,此舉將會危害海軍陸戰隊的多個基地維修。

