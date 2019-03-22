舊金山日落區再有華裔司機報稱在馬路上被截停（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

本台週一獨家報導過，一個華裔家庭約十日前，在日落區無故被一輛汽車追截，再有一位觀眾聯絡本台表示，近這個月在日落區亦遇到類似經歷，在沒有撞車的情況下，被對方要求提供保險公司資料索償，事主最終報警，事件才得以解決。

事主袁根德表示，事發在3月1日晚上約9時，他當時與太太開車，去到日落區Lawton街一個路口。

他觀察過四周沒有車等候或駛近，於是左轉進入16街，突然他從倒後鏡見到一輛汽車高速從後駛近，在這個限速每小時15英哩的彎位超越袁先生的車，並截停他。

袁根德說：”司機是白人，一下車就說粗口，他說為什麼開車，開到令他差不多有意外，他一味說他的車在剎車，剎壞了剎車掣，是租車來的，下一步就說要賠。”

袁根德指，對方司機要求索取他的車保及個人資料，要他賠錢，但因為兩輛車並沒有碰撞，袁根德認為這個要求不合理，最終決定報警。

911接線生當時向雙方解釋，事件中不涉及車禍，因此亦不需要提供個人資料，解釋多次後，最後對方司機才願意離去。

袁根德說：”但他走的時候，他也不是向同一個方向，跟著我們的方向走，是調頭走，但就走得很快，這是15英哩的區域，開到起碼有30英哩那麼快，所以我就懷疑這件事，不是說普通一輛車差點撞倒那麼簡單，就好像預設好，以前排過。”

警方回覆本台表示，現時無數據顯示，這些案件是針對亞裔社區的騙案，亦因為無其他數據，警方無法歸納出一些類似的案件，因此警方呼籲，就算當中不涉及車禍，但懷疑是騙案，都應該向警方備案。

以袁根德的案件來講，因為911接線生已經解決了雙方的疑問，警方沒有介入，因此警方亦無相關紀錄，如果袁根德願意，亦可以到警局報案。

此外，有關本台週一報導過的追截事件，3月10日早上，一輛汽車在Ortega夾46街，衝向事主化名陳太一家的車，並在兩個街口外截停陳太的車。

對方其後仍然連續尾隨陳太的車長達6分鐘，令陳家”嚇破膽”。

舊金山應急管理局翻查過當日的報案錄音後指，陳太打911時提及對方可能有槍，接線生隨即將事件列為”A”級，即是最緊急處理事件，然後在40秒內通知警員出動。

警方週四重新檢視案件報告證實，當日多輛警車出動到現場，嘗試追截可疑車輛，但到場後，已不見事主及可疑車輛。

警方指出，對事主的遭遇感到抱歉，如果事主覺得不安全，不要離開車輛，好像陳太即時報警是正確的做法。

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