舊金山日落區再有華裔司機報稱在馬路上被截停（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

本台週一獨家報導過,一個華裔家庭約十日前,在日落區無故被一輛汽車追截,再有一位觀眾聯絡本台表示,近這個月在日落區亦遇到類似經歷,在沒有撞車的情況下,被對方要求提供保險公司資料索償,事主最終報警,事件才得以解決。

事主袁根德表示,事發在3月1日晚上約9時,他當時與太太開車,去到日落區Lawton街一個路口。

他觀察過四周沒有車等候或駛近,於是左轉進入16街,突然他從倒後鏡見到一輛汽車高速從後駛近,在這個限速每小時15英哩的彎位超越袁先生的車,並截停他。

袁根德說:”司機是白人,一下車就說粗口,他說為什麼開車,開到令他差不多有意外,他一味說他的車在剎車,剎壞了剎車掣,是租車來的,下一步就說要賠。”

袁根德指,對方司機要求索取他的車保及個人資料,要他賠錢,但因為兩輛車並沒有碰撞,袁根德認為這個要求不合理,最終決定報警。

911接線生當時向雙方解釋,事件中不涉及車禍,因此亦不需要提供個人資料,解釋多次後,最後對方司機才願意離去。

袁根德說:”但他走的時候,他也不是向同一個方向,跟著我們的方向走,是調頭走,但就走得很快,這是15英哩的區域,開到起碼有30英哩那麼快,所以我就懷疑這件事,不是說普通一輛車差點撞倒那麼簡單,就好像預設好,以前排過。”

警方回覆本台表示,現時無數據顯示,這些案件是針對亞裔社區的騙案,亦因為無其他數據,警方無法歸納出一些類似的案件,因此警方呼籲,就算當中不涉及車禍,但懷疑是騙案,都應該向警方備案。

以袁根德的案件來講,因為911接線生已經解決了雙方的疑問,警方沒有介入,因此警方亦無相關紀錄,如果袁根德願意,亦可以到警局報案。

此外,有關本台週一報導過的追截事件,3月10日早上,一輛汽車在Ortega夾46街,衝向事主化名陳太一家的車,並在兩個街口外截停陳太的車。

對方其後仍然連續尾隨陳太的車長達6分鐘,令陳家”嚇破膽”。

舊金山應急管理局翻查過當日的報案錄音後指,陳太打911時提及對方可能有槍,接線生隨即將事件列為”A”級,即是最緊急處理事件,然後在40秒內通知警員出動。

警方週四重新檢視案件報告證實,當日多輛警車出動到現場,嘗試追截可疑車輛,但到場後,已不見事主及可疑車輛。

警方指出,對事主的遭遇感到抱歉,如果事主覺得不安全,不要離開車輛,好像陳太即時報警是正確的做法。

