【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區週三發生銀行劫案,匪徒分別向兩名銀行職員要錢。

案發地點是Geary大道5500號地段夾19 Avenue的美國銀行。

警方表示,週三下午4點幾,一名20到40歲的非洲裔男子進入銀行,對一名櫃檯職員說要打劫,職員順從匪徒的要求給錢。

然後,匪徒再向另一名職員要錢,匪徒得手之後逃走。

警方表示,案發時,匪徒戴了一頂棒球帽,沒有使用武器,銀行損失了幾千元。

搶劫銀行是聯邦罪行,因此聯邦調查局(FBI)正在調查案件。

