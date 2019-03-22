Muni逃票罰單收回不到一半罰款

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舊金山交通局（SFMTA）提供的最新數據顯示，每年Muni巴士發出大約5萬張逃票的罰單，但願意繳交罰款的人不到一半。

《舊金山紀事報》報導指，在2017至2018的財政年間，50名Muni巴士的查票員，一共發出49,594張逃票的罰單，總計540萬元罰款。

但事後，當局只收到22,272張罰單的罰款，即是258萬元，相比應該收回的金額不到一半，換句話說，在10個人當中，只有4人願意交罰款。

SFMTA發言人表示，這個打擊逃票的計劃，一開始就沒有打算可以收回成本，只是想公平對待每天付錢乘坐Muni的乘客。

Muni估計，每年因逃票的問題大約損失1,700萬元，但當局表示，目前首要的任務是找出問題的根源，幫助不能負擔車費的中低收入人士，可免費乘搭Muni，而不是想辦法追回罰款。

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