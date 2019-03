Muni逃票罰單收回不到一半罰款

【KTSF】

舊金山交通局(SFMTA)提供的最新數據顯示,每年Muni巴士發出大約5萬張逃票的罰單,但願意繳交罰款的人不到一半。

《舊金山紀事報》報導指,在2017至2018的財政年間,50名Muni巴士的查票員,一共發出49,594張逃票的罰單,總計540萬元罰款。

但事後,當局只收到22,272張罰單的罰款,即是258萬元,相比應該收回的金額不到一半,換句話說,在10個人當中,只有4人願意交罰款。

SFMTA發言人表示,這個打擊逃票的計劃,一開始就沒有打算可以收回成本,只是想公平對待每天付錢乘坐Muni的乘客。

Muni估計,每年因逃票的問題大約損失1,700萬元,但當局表示,目前首要的任務是找出問題的根源,幫助不能負擔車費的中低收入人士,可免費乘搭Muni,而不是想辦法追回罰款。

